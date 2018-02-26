وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن عملية السيف الحاسم بدأت في الساعات الأولى من صباح الاثنين، تحت قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية.



وبحسب مصادر محلية في صعيد شبوة تمكنت قوات النخبة الشبوانية من الانتشار في مداخل ومخارج منطقة السوق، ونصب نقاط تفتيش في الطرقات والشوارع بهدف حصار عناصر القاعدة.



كما فرضت القوات طوقا أمنيا في المنطقة بغرض تأمينها.



وكان تنظيم القاعدة تعرض لـ"خسائر بشرية كبيرة في وادي المسيني في محافظة حضرموت" (شرقي البلاد).