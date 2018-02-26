ومنح دييغو كوستا التقدم لأتلتيكو على عكس سير اللعب في الدقيقة 29، ليسجل للمرة الثامنة أمام إشبيلية في كل المسابقات.

وأظهر غريزمان مهارته الفردية وسجل هدفا في الدقيقة 42 بعدما اجتاز اثنين من المنافسين قبل أن يسدد بقوة في المرمى.

وأحرز مهاجم فرنسا الهدف الثالث لأتلتيكو من ركلة جزاء في الدقيقة 51 بعد خطأ ضد كوستا قبل أن يرتكب إشبيلية خطأ دفاعيا جديدا لتصل الكرة إلى غريزمان ويمررها إلى كوكي الذي سجل بسهولة في الدقيقة 65.

وأكمل غريزمان الثلاثية في الدقيقة 81 رغم أن بابلو سارابيا لاعب إشبيلية قلص الفارق لينهي مسيرة أتلتيكو بخوض 4 مباريات دون أن تهتز شباكه، ثم أضاف نوليتو هدفا آخر لأصحاب الأرض في الدقيقة 89.

ويحتل أتلتيكو المركز الثاني برصيد 58 نقطة من 25 مباراة، بينما يملك برشلونة 65 نقطة ويستضيف فريق المدرب دييغو سيميوني، الأحد المقبل، في ملعبه "نو كامب" في لقاء قمة قد يحسم الصراع بينهما.

وخسر إشبيلية مرة واحدة على أرضه في كل المسابقات في آخر 15 شهرا ودخل اللقاء بعدما قدم عرضا قويا وتعادل دون أهداف مع مانشستر يونايتد في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، الأربعاء.