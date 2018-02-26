وسجل كيليان مبابي ورولاندو بطريق الخطأ في مرماه وإدينسون كافاني أهداف فريق العاصمة الفرنسية ليصبح رصيده 71 نقطة من 27 مباراة بعد عرض هجومي رائع في لقاء متوتر شهد حصول أصحاب الأرض على 6 إنذارات، مقابل 5 للفريق الزائر.

وأنهى سان جرمان اللقاء بعشرة لاعبين بسبب خروج نيمار من الملعب محمولا على محفة بسبب إصابة في الكاحل قبل 8 دقائق من النهاية وبعدما أجرى المدرب أوناي إيمري التغييرات الثلاثة.

ويحتل مرسيليا المركز الثالث برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن موناكو ثاني الترتيب، الذي تعادل 3-3 مع تولوز، السبت.