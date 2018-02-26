ويلعب دور البطولة في الفيلم تشادويك بوزمان ومن إخراج ريان كوجلر.



وجاء في المركز الثاني فيلم الحركة والكوميديا الجديد "جيم نايت" محققا 16.6 مليون دولار.



والفيلم بطولة راشيل مكادامز وجاسون باتيمان وجيسي بليمنز ومن إخراج جون فرانسيس دالي وجوناثان جولدشتاين.



وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "بيتر رابيت) من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع محققا 12.5 مليون دولار.



وشارك في الفيلم بالأداء الصوتي كل من جيمس كوردن وفيصل بازيود ومنال جليسون.



وجاء فيلم الخيال العلمي الجديد "أنيليشن" في المركز الرابع بإيرادات بلغت 11 مليون دولار.



والفيلم بطولة تيسا تومبسون وناتالي بورتمان وجينيفر جيسون ومن إخراج أليكس جارلاند.



وتراجع فيلم الدراما والرومانسية "فيفتي شيدز فريد" من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 6.9 مليون دولار.



والفيلم بطولة داكوتا جونسون وجيمي دورنان وإريك جونسون وإخراج جيمس فولي.