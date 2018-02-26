واعتقلت الشرطة الإسرائيلية محمد خروف من مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة، في أغسطس 2017 بعد العثور على جثة الإسرائيلية ميخال حليمي (30 عاما) التي كانت فقدت قبل أشهر.



وارتبط خاروف وحليمي بعلاقة عاطفية، وكان المحققون يتحدثون في البداية عن "جريمة عاطفية" ولكن خروف أكد أنه قتلها بسبب "دوافع قومية".



وكانت حليمي متزوجة من آخر، وتقيم في مستوطنة أدم في الضفة الغربية المحتلة.



وحكم على الشاب أيضا بدفع 258 ألف شيكل (نحو 60 الف يورو) تعويضا لعائلة الفتاة، بحسب مصادر قضائية.