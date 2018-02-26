وحسب رويترز، قالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، إنها أصدرت تحذيرات من حدوث فيضانات لمعظم المنطقة التي شهدت سقوط أمطار في الأسبوع الماضي.



وأعلن إيريك هولكومب حاكم إنديانا حالة الطوارئ في 11 مقاطعة بسبب الأضرار التي أحدثتها الفيضانات الواسعة.



وفي أوهايو، أعلن حاكم الولاية جون كاسيتش الطوارئ في 17 مقاطعة بمحاذاة نهر أوهايو وفي الجزء الجنوبي من الولاية بسبب ارتفاع منسوب المياه والأضرار التي خلفتها العاصفة.



وقالت قناة (دبليو.كيه.آر.إن) التلفزيونية في ناشفيل بولاية تنيسي، إن امرأة تبلغ من العمر 79 عاما توفيت في منزلها الريفي بالقرب من لوجان في كنتاكي بسبب العاصفة فيما يبدو.



وقالت القناة نقلا عن مسؤولي إدارة الطوارئ، إن المرأة وزوجها الذي لم يصب بأذى لم يسمعا صافرة الإنذار.

ولم يرد مسؤولي المقاطعة على طلبات التعليق.



وتقول وسائل الإعلام إن الفيضانات أودت بحياة ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص بينهم طفلة عمرها عام في ميشيجان.



وأجلت السلطات مئات الأشخاص خلال الأيام الماضية مع وصول المياه إلى منازلهم والطرق القريبة.