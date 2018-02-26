والتقط مصورون صورا لابنة الرئيس أثناء حضورها لبطولة في مركز التزلج الأولمبي، وأثناء متابعتها لحفل الختام في المقصورة الرئيسية مع الرئيس الكوري الجنوبي.



وحضرت إيفانكا الحفل الختامي من دون أن تكون هناك لقاءات بينها وبين مسؤولين كوريين شماليين، بحسب ما أعلن مسؤول أميركي في وقت سابق.



وترأس إيفانكا الوفد الأميركي إلى سول، إلى جانب كونها "من محبي الرياضات الشتوية"، وقد قبلت بحماسة بهذه المهمة التي اقترحها والدها.