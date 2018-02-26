وأضافت المتحدثة أن البحرية فتحت النار بعد أن تجاهل القارب التحذيرات وتجاوز المنطقة المسموح بها للصيد بشمال قطاع غزة متجها صوب إسرائيل، مشيرة إلى أن أحد من كانوا على متنه أصيب إصابة خطيرة وتوفي بعد ذلك.



لكن اتحاد الصيادين في غزة قال، إن القارب استهدف أثناء عودته إلى القطاع. وقال نزار عياش أمين نقابة الصيادين في غزة في بيان إن الرجال لم يجتازوا الحد البحري المسموح به للصيد.



وقال الاتحاد وأسرة الصياد إن القتيل هو إسماعيل أبو ريالة (18عاما). ودعا الصيادون إلى إضراب فوري لمدة يومين.



وقال قائد رفيع بالبحرية الإسرائيلية، إن إسرائيل احتجزت عشرات الصيادين من غزة على مدى العامين الماضيين بعد أن تجاوزت قواربهم الحدود.