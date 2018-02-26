وغردت سيدة أميركا الأولى السابقة يوم الأحد ووصفت الكتاب بأنه "تجربة شخصية للغاية".



وكانت السيدة الأولى وزوجها الرئيس السابق باراك أوباما قد توصلا إلى اتفاق مشترك العام الماضي مع دار نشر بنغوين راندوم هاوس لنشر كتابيهما. ويعتقد أن الصفقة تبلغ قيمتها ما يزيد على 30 مليون دولار.



مذكرات السيدات الأول عادة ما تحقق مبيعات جيدة، وينتظر الكثيرون مذكرات ميشيل أوباما بتشوق كبير، فلها معجبيها حول العالم، كما أنها لم تحك قصتها بالتفصيل من قبل.



وكان كتابها الوحيد السابق نشر في 2012 تحت عنوان "نشأ في أميركا".



وبالنسبة لزوجها باراك أوباما، الذي ألف كتابي "أحلام أبي" الذي بيع بالملايين، و"جرأة الأمل"، فإنه لم يحدد موعدا لنشر مذكراته بعد.