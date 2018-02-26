وقالت الشرطة إنها لم تجد مؤشرا إلى الآن على أن الانفجار مرتبط بالإرهاب. حسب رويترز.



وأظهرت صور ولقطات مصورة نشرت على موقع تويتر ألسنة اللهب تتصاعد إلى السماء من الموقع الذي تحول إلى ركام.



وقالت الشرطة في بيان "جميع أجهزة الطوارئ تتعامل حاليا مع هذا الأمر... برجاء تجنب المنطقة".



وأضافت الشرطة لاحقا أنها تجري تحقيقا مشتركا في الانفجار مع إدارة الإطفاء. وقالت شرطة ليستر في بيان "في هذه المرحلة لا يوجد مؤشر على أنه مرتبط بالإرهاب".



وقال مستشفى محلي إن اثنين من المصابين في حالة حرجة وإن أربعة آخرين يعانون من إصابات أقل خطورة.



وأظهرت صورة نشرتها صحيفة ليستر ميركوري حريقا وأنقاض مبنى مدمر قالت إنه متجر وشقة سكنية فوقه.



ونقلت الصحيفة عن ساكن لم تذكر اسمه يعيش على بعد بضعة شوارع من مكان الحادث قوله "سمعنا انفجارا هائلا. كان الأمر مخيفا للغاية".



وأضاف "هرعنا لننظر عبر نوافذ الطابق الأعلى وشاهدنا أعمدة دخان تتصاعد وبعد عدة ثواني شاهدنا ألسنة لهب برتقالية اللون".



وقالت إدارة الإطفاء بالمدينة، إنها أرسلت ست عربات إطفاء إلى الموقع بعد ورود أنباء عن انفجار كبير وانهيار مبنى.



وذكرت صحيفة ليستر ميركوري أن الحطام تناثر على الطريق أمام الموقع.



وقالت الشرطة إنها قامت بإخلاء بعض المباني والمنازل والشركات التي تضررت في المنطقة.