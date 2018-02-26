وقال الجيش إن "خطأ مهنيا" من جانب طاقم الطائرة، كان وراء إصابة الطائرة وتحطمها، مشيرا إلى أن الطاقم "لم يتبع الإجراء المتبع أثناء التعرض لنيران العدو".

وأضاف أن الطاقم اختار إكمال المهمة، ولم يدافع عن نفسه بشكل كاف.

وقع الحادث في 10 فبراير، بعد تسلل طائرة إيرانية دون طيار من الأجواء السورية إلى المجال الجوى الإسرائيلي.

وأسقطت إسرائيل الطائرة الإيرانية، ثم شنت هجوما على ما قالت إنه مركز قيادة إيراني في سوريا، فيما تعرضت الطائرة الإسرائيلية لنيران مضادة للطائرات، نتج عنها إصابة الطائرة، فيما قفز الطاقم في الجولان المحتل.

وردت إسرائيل بتدمير المواقع السورية المضادة للطائرات.