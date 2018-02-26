وبحسب ما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن السلسلة التي بدأت عام 1989، عرضت في 2010 مقطعا يعرض فوزا للفريق الأميركي في رياضة الكيرلينغ على نظيره السويدي.

وما عرضته السلسلة الكرتونية، قبل ثماني سنوات، هو ما حصل تحديدا في الأولمبياد الشتوي، مؤخرا، بكوريا الجنوبية، حيث توج الفريق الأميركي بالميدالية فيما نال الفريق السويدي ميدالية فضية.

وتعد الميدالية الذهبية التي أحرزت، يوم السبت، الثانية من نوعها للفريق الأميركي، وانتهت المقابلة بنتيجة 10-7.

وقال كاتب حلقة التنبؤ بفوز ترامب، دان غريني، إن العمل كان بمثابة تحذير لأميركا من قطب العقارات.