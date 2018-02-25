وبحسب بيان للشركة الكورية الجنوبية، فقد تم تصميم كاميرا الجهازين مع عدسات بفتحة مزدوجة ومتحركة لتوفير تجربة تصوير مثالية حتى في بيئات الضوء المنخفض.

ويتيح هاتفا S9 وS9 Plus تجربة ترفيهية محسنة مع مكبرات صوت ستريو قوية تمت ملاءمتها بنظام الصوت AKG، فضلا عن صوت معزز بتقنية دولبي أتموس.

وجرى الإعلان عن الجهازين في مؤتمر برشلونة للهواتف الجوالة؛ وهو واحد من أضخم الملتقيات الدولية للتقنية، ويستقطب الحدث نحو مئة ألف زائر إلى المدينة الإسبانية.

وستكون هواتف S9 وS9 Plus متاحة في أسواق مختارة ابتداءً من 16 مارس 2018 بألوان الأسود والرمادي والأزرق المرجاني ولون جديد والأرجواني.