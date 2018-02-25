وتسببت اللوحة الاستفزازية لتوماس باومجارتل المعنّونة "الديكتاتور التركي" بسيل من الشكاوى والاحتجاجات في معرض "كارلسروه" للفنون.

وأعلن منظمو المعرض أن مالك صالة العرض وليس هم، من "قرر إزالة الكاريكاتور".

وقال مالك صالة العرض ميشيل أويس إنه اتخذ القرار "لتفادي المشاكل"، وقال لوكالة الانباء الألمانية "دي بي اي"، "لدّي مسؤولية تجاه الزوار الآخرين".

لكن واضع اللوحة كتب على تويتر، أنه قطع علاقته بالمعرض بعد أن قرر إزالة لوحته "دون استشارته".

وباومجارتل فنان رائد في مجال فنون الشارع ويعرف باسم "رشاش الموز" بسبب لوحاته المستوحاة من شكل الموز.

وأثيرت الضجة حين صوّر صحافي تركي اللوحة بهاتفه النقال، ونشر الصورة على الإنترنت، على ما أفاد أويس.

ووصفت صحيفة صباح التركية اليومية اللوحة بأنها "اعتداء عنصري ووقح" على رئيس البلاد.

وقال أويس إن اللوحة وهي جزء من "سلسلة الطغاة، (دونالد) ترامب وكيم (جونغ أون) وأردوغان" قد بيعت بـ 5,900 يورو (7,200 دولار).

ويعيش نحو ثلاثة ملايين تركي في ألمانيا وهم مرتبطون بشكل كبير ببلادهم.

وكان أردوغان قد قاضى تلفزيون كوميدي ألماني بسبب "قصيدة تشهر" به.