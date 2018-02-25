وقال مسؤلون بارزون من كوريا الشمالية يرزورن بيونغتشانغ لحضور نهائي الأولمبياد إن بيونغ يانغ مستعدة لأجراء من محادثات مع واشنطن.

من جانبها، قالت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان إن وفدا من كوريا الشمالية يزور بيونغتشانغ لحضور حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية قال كذلك إن تطور العلاقات بين شطري كوريا يجب أن يكون بالتوازي مع تطورها بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وفقا لوكالة رويترز فقد اجتمع الوفد مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن في مكان غير معلوم في المدينة الأولمبية.

وحضر حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية، الأحد، مون ووفد من كوريا الشمالية وإيفانكا ابنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن شخصيات بارزة أخرى.

وكانت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية قد دعمت التواصل بينشطري كوريا بعد تصاعد حدة التوتر على مدى أكثر من عام بسبب الاختبارات الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية وتجربتها النووية السادسة والأكبر على الإطلاق متحدية عقوبات الأمم المتحدة.

وخيم على الأيام الأخيرة للدورة إعلان الولايات المتحدة الجمعة الماضي، فرض أكبر مجموعة من العقوبات حتى الآن على كوريا الشمالية لحملها على التخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن وزارة الخارجية في بيونغ يانغ قولها "تعاونت الكوريتان معا ونجح الأولمبياد"