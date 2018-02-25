وقال مادورو في مقابلة مع التلفزيون العام :"في حال كانت هناك مناسبة لمصافحة دونالد ترامب والسلام عليه باحترام، فسأفعل شرط أن يعطيني هذه الفرصة"، وفق ما أوردت "فرانس برس" الأحد.

وأعرب الرئيس الفنزويلي عن رغبته في فتح "باب لعلاقة احترام وحوار مع رئيس الولايات المتحدة"، مضيفا "سنفهم على بعضنا، وسنتحاور، وسنتبادل الاحترام".

وأكد مادورو أنه سيشارك في قمة الأميركيتين التي تعقد في البيرو في الثالث عشر والرابع عشر من أبريل المقبل، رغم أن السلطات البيروفية أعلنت أنه "لن يكون من المرحب بهم"، وطلبت منه الامتناع عن المشاركة.

وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين فنزويلا والولايات المتحدة توترا، فواشنطن تفرض عقوبات اقتصادية على كراكاس، في حين يتهم الرئيس الفنزويلي الولايات المتحدة بالتعاون مع المعارضة لقلب النظام.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، السبت، دعمها لقرار ائتلاف المعارضة مقاطعة الانتخابات الرئاسية المبكرة في الثاني والعشرين من أبريل، معتبرة أن نزاهتها غير مضمونة.