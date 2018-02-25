وشدد بن سليم في لقاء مع "سكاي نيوز عربية" على أن الشركة ستتخذ إجراءات قانونية ضد كل من يقوم بالإضرار بأعمالها في جيبوتي.

وأعلنت شركة موانئ دبي العالمية أن حكومة جيبوتي استولت على محطة دوراليه للحاويات بصورة غير مشروعة من شركة مملوكة لها تولت تصميم وبناء المحطة، بالإضافة إلى تشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في نفس العام.

وأوضحت الشركة أن عملية الاستيلاء تهدف لإجبار موانئ دبي العالمية على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز، التي أكدت محكمة لندن للتحكيم الدولي عدالتها في وقت سابق.