وشارك بيل في مباراة ألافيس كاملة وسجل هدف فريقه الثاني مساهما في تحقيق ريال مدريد رباعية نظيفة، بعد غيابه عن التشكيلة الأساسية للفريق الملكي أمام ليغانيس، الأربعاء.

وزاد غياب بيل الشكوك التي تطوق مستقبله في "سانتياغو بيرنابيو"، وسط تكهنات بإمكانية عودة لاعب توتنهام هوتسبير السابق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

إلا أن صحيفة "ماركا" قالت إن التشجيع الذي تلقاه اللاعب الويلزي صاحب الـ28 عاما من مدربه الفرنسي، كان له تأثير السحر.

وحسب الصحيفة، فإن نقاشا دار بين زيدان وبيل، حيث لا يزال المدير الفني يرى أن بيل أحد الأعمدة المهمة في الفريق، على الأقل حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال زيدان لبيل إنه "يتوقع منه الكثير"، مشددا على حاجة الفريق الماسة له.

وبزغ نجم بيل بشدة مع توتنهام، حتى انتقل إلى ريال مدريد في صيف عام 2013 مقابل صفقة قياسية وقتها، تخطت المائة مليون دولار.

إلا أن قائد منتخب ويلز ابتلي بعدد كبير من الإصابات، أثرت كثيرا على مسيرته مع ريال مدريد، حيث كان ينتظر أن يكون "مثلث رعب" مع زميليه كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة.