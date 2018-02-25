وقال النائب العام في بيان إن التحفظ على أموال أبو الفتوح جاء بعد أن "ثبت استخدامها في ممارسة أنشطة إرهابية".

ويأتي قرار النائب العام بعد مرور عدة أيام على ضبط أجهزة الأمن 6 عناصر ينتمون لتنظيم الإخوان الإرهابي وأسلحة في مزرعة تعود ملكيتها إلى أبو الفتوح.

وكانت محكمة مصرية قررت الثلاثاء الماضي إدراج أبو الفتوح و15 آخرين على قوائم الإرهاب.

وكان أبو الفتوح أحد كوادر تنظيم الإخوان وقياديا فيه، قبل أن يقول إنه انشق عنه ليخوض انتخابات الرئاسة عام 2012.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية في وقت سابق أنه جرى رصد قيام تنظيم الإخوان الإرهابي بالتواصل مع القيادي الإخواني السابق لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار.

يذكر أن السلطات المصرية ألقت القبض على أبو الفتوح في وقت سابق من فبراير الجاري، على خلفية إحدى القضايا المرتبطة بتنظيم الإخوان الإرهابي.

وأصدرت نيابة أمن الدولة قرارا بحبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامات عديدة بينها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.