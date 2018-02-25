ونقلت وكالة فرانس برس عن نائب رئيس الوزراء والناطق باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ قوله: "نتمنى أن يتم تسليمه" لتركيا، في إشارة إلى الرئيس المشارك السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي صالح مسلم الذي اعتقل في براغ.

وتعتبر تركيا الحزب "منظمة إرهابية" ترتبط بالمتمردين الأكراد ، ويعد الحزب القوة الكردية السياسية الرئيسية شمالي سوريا، ولا يزال مسلم يتمتع بنفوذ كبير بالرغم من تنحيه عن زعامة الحزب العام الماضي.