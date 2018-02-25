أبو ظبي - سكاي نيوز عربية طلبت تركيا، السبت، من السلطات التشيكية تسليمها القيادي السوري الكردي البارز صالح مسلم الذي أوقف في براغ، بموجب مذكرة توقيف صادرة بحقه من تركيا، حيث يواجه اتهامات بالإرهاب.
ونقلت وكالة فرانس برس عن نائب رئيس الوزراء والناطق باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ قوله: "نتمنى أن يتم تسليمه" لتركيا، في إشارة إلى الرئيس المشارك السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي صالح مسلم الذي اعتقل في براغ.
وتعتبر تركيا الحزب "منظمة إرهابية" ترتبط بالمتمردين الأكراد ، ويعد الحزب القوة الكردية السياسية الرئيسية شمالي سوريا، ولا يزال مسلم يتمتع بنفوذ كبير بالرغم من تنحيه عن زعامة الحزب العام الماضي.