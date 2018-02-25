وسجل كين هدف الفوز قبل النهاية بدقيقتين، رافعا رصيده إلى 24 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين، بفارق هدف أمام المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

وبات توتنهام رابعا برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين أمام تشلسي الذي يلعب مع مانشستر يونايتد الثاني.

وتجمد رصيد كريستال بالاس عند 27 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق الأهداف فقط أمام سوانسي سيتي صاحب أول مراكز الهبوط.

وكانت المرحلة قد افتتحت السبت بفوز ليفربول على وست هام 4-1، وبرايتون على سوانسي سيتي 4-1، وهادرسلفيد على وست بروميتش البيون 1-صفر، وواتفورد على ايفرتون 1-صفر، وتعادل ليستر سيتي مع ستوك سيتي 1-1، وبيرنلي مع ساوثمبتون 1-1، وبورنموث مع نيوكاسل 2-2.