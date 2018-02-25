كان الأسدان يتناولان شرائح من اللحم داخل القفص قبل نقلهما إلى شاحنة بضائع كبيرة من محمية المأوى للحيوانات البرية إلى مطار الأردن.

وأنقذت منظمة "الكفوف الأربعة" لحقوق الحيوان الأسدين الأفريقين، من حديقة حيوان "ماجيك وورلد" في حلب، وحديقة حيوان "الموصل"، حيث نفقت أغلب الحيوانات.

وصل الأسدان إلى الأردن وهما في حالة هزال وجفاف، وفقا لما ذكرته حارسة الحيوانات في محمية المأوى، ديانا برناس.

وتلقى الأسدان رعاية طبية تضمنت عملية تعقيم عبر قطع القناة الدافقة وتنظيف أسنان، كما زاد وزنهما عبر اتباع نظام غذائي ثابت بتناول لحم خراف، فيما سيسافر الأسدان مع مدربهما من عمّان إلى جوهانسبرغ.