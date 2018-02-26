الإنفوغرافيك المرفق يستعرض بعضا من اهم مراحل تطور الهواتف الذكية، انطلاقا من أول هاتف محمول طرحته شركة موتورولا الأميركية، وهو جهاز "دايناتاك 8000أكس" الذي طرحته في العام 1983 وكان أول هاتف محمول يطرح بصورة تجارية، وبلغ سعره في ذلك الوقت 4000 دولار.

يشار إلى أن أول اتصال عبر أجهزة محمولة أجراه المدير التنفيذي في موتورولا، مارتن كوبر، عام 1973، بينما كان رودي كرولوب أول مصمم لهاتف خلوي في العالم وهو جهاز ديناتاك.

وفي العام 1986 طرحت موتورولا جهاز 4500 أكس الذي كان أول جهاز محمول للسيارة وبلغ وزنه 3.5 كغم، ثم أعقبته في العام 1989 بجهاز ميكروتاك، الذي كان أخف وأصغر موبايل وقت إطلاقه.

وفي العام 1992 طرحت موتورولا جهاز إنترناشيونال 3200، الذي كان أول موبايل رقمي وأول جهاز يمكن حمله بيد واحدة فعليا.

أما أول هاتف محمول يحتوي على تطبيقات ويستخدم القلم وشاشة اللمس فكان جهاز آي بي أم سيمون الذي طرح في العام 1994، وبلغت تكلفته حينها 899 دولار.

العام المنصرم شكل مرور عقد على طرح آيفون، وبهذه المناسبة قدمت شركة أبل جهازها آيفون إكس، وبه رفعت مستوى المنافسة في مجال الهواتف الذكية، وأضافت تقنية الشحن اللاسلكي والشاشة الأمامية الكاملة بالإضافة إلى تقنية التعرف على الوجه.

لكن شركة سامسونغ الكورية الجنوبية قررت مواجهة التحدي الذي طرحته أبل بعدما طرحت، الأحد، هاتفيها المرتقبين "غالاكسي إس 9" و"غالاكسي إس 9 بلاس"، مزيحة الستار بذلك عن خصائص مثيرة طالما انتظرها أنصار الشركة الكورية الجنوبية.