وتحتفل الكويت، هذا العام، بالذكرى السابعة والعشرين للتحرر من الغزو العراقي، وسط استذكار للتضحيات التي قدمها مواطنو البلاد طيلة سبعة أشهر، دفاعا عن بلدهم.

موازاة مع ذلك، تخلد الكويت، عيد استقلالها السابع والخمسين، فضلا عن الذكرى الأربعين لإطلاق وبث النشيد الوطني للبلاد.

ونالت الكويت استقلالها رسميا عن بريطانيا في 19 يونيو عام 1961، على عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح، وبعد ذلك، جرى نقل اليوم إلى 25 فبراير.

وفي يوم 25 فبراير عام 1978، شهدت الكويت بث نشيدها الوطني لها بعد إقراره من مجلس الوزراء وهو من كلمات الشاعر الراحل أحمد العدواني وتلحين الموسيقار الراحل إبراهيم الصولة وتوزيع الراحل أحمد علي.

وجرى اختيار موعد البث في ذلك اليوم، تزامنا مع العيد الوطني آنذاك ومع الذكرى الأولى لتولي الشيخ الراحل جابر الأحمد الجابر الصباح، مقاليد الحكم في البلاد.

وشارك محرك البحث "غوغل"، دولة الكويت احتفالاتها بالأعياد الوطنية بوضع علم البلاد على الصفحة الرئيسية، يوم الأحد.