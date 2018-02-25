أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قتل 19 من قوات النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة، في اشتباكات عنيفة منذ صباح الأحد على أطراف الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ"فرانس برس"، أن "مواجهات عنيفة تدور بين الجانبين تتركز عند خطوط التماس في منطقة المرج التي يتقاسمان السيطرة عليها".
وأشار عبد الرحمن إلى مقتل "13 عنصرا من قوات النظام وحلفائها، مقابل ستة مقاتلين من جيش الإسلام"، أبرز فصائل الغوطة الشرقية.
وجاءت الاشتباكات بعد ساعات من إقرار مجلس الأمن هدنة في سوريا عقب أيام من تصعيد النظام السوري في الغوطة الشرقية أسفر عن أكثر من 500 قتيل.