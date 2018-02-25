وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ"فرانس برس"، أن "مواجهات عنيفة تدور بين الجانبين تتركز عند خطوط التماس في منطقة المرج التي يتقاسمان السيطرة عليها".

وأشار عبد الرحمن إلى مقتل "13 عنصرا من قوات النظام وحلفائها، مقابل ستة مقاتلين من جيش الإسلام"، أبرز فصائل الغوطة الشرقية.

وجاءت الاشتباكات بعد ساعات من إقرار مجلس الأمن هدنة في سوريا عقب أيام من تصعيد النظام السوري في الغوطة الشرقية أسفر عن أكثر من 500 قتيل.