ومن المقرر أن تعلن ميركل في وقت لاحق الأحد، اختياراتها لستة وزراء من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه أملا في الوصول إلى"ائتلاف كبير"، مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي، حتى تبدأ فترة رابعة في المنصب.

وكان شبان قد انتقد بشدة سياسة ميركل القائمة على فتح الحدود أمام المهاجرين. ويرى فيه البعض بطلا للجناح اليميني في الحزب.

يذكر أن شبان، البالغ من العمر 37 عاما، يتولى منصب نائب وزير المالية.

وأفادت صحيفة "بيلد ام زونتاغ" بأن وزيرة الدفاع أورسولا فون دير ليين التي اعتبرت في يوم ما خليفة محتملة لميركل ستظل في منصبها. حسب ما نقلت "رويترز".







