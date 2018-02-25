وقال المزروعي في لقاء خاص مع "سكاي نيوز عربية"، إن الالتزام بالاتفاق كان بنسبة تعدت الـ 100 بالمئة.

وتابع: "متوسط الالتزام عام 2017 كان 107 بالمئة، لكن لاحظنا أنه في آخر شهرين من العام كان الالتزام أعلى بكثير من بدايته، فقد بلغ في شهر نوفمبر 122 بالمئة، وفي ديسمبر 129 بالمئة".

وأضاف الوزير: "هذا يدل على أنه حتى مع ارتفاع الأسعار هذه المجموعة ملتزمة، من أوبك وخارجها"، مشيدا بحرص المجموعة على "توازن السوق ومصلحة جميع المنتجين".

وطالب المزروعي بضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع النفطي خلال السنوات المقبلة.

وأوضح: "خلال العامين الماضيين كان يفترض ضخ تريليون دولار لكن هذا لم يحدث، وهو ما نتج عنه انخفاض في إنتاج بعض الدول من داخل وخارج المنظمة".

وفي نهاية عام 2016 اتفق أعضاء أوبك وبعض المنتجين من خارج المنظمة، على خفض الإنتاج من أجل التخلص من تخمة العرض والمساعدة على تعافي الأسعار.