وذكرت وكالة الأناضول أن صالح مسلم، الرئيس المشارك السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي، اعتقل السبت في براغ.

هذا وقد أدرج مسلم على قائمة أكثر المطلوبين لدى تركيا في وقت سابق من فبراير الجاري.



وتعتبر تركيا الحزب "منظمة إرهابية" ترتبط بالمتمردين الأكراد ، ويعد الحزب القوة الكردية السياسية الرئيسية شمالي سوريا، ولا يزال مسلم يتمتع بنفوذ كبير بالرغم من تنحيه عن زعامة الحزب العام الماضي.



وأشارت وكالة الأناضول إلى أن تركيا تتقدم بطلب لتسلم مسلم، مشيرة إلى أن محكمة تشيكية ستقرر ما إذا كانت ستسلمه أم ستطلق سراحه.