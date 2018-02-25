وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء "شينخوا"، فإن اللجنة المركزية في الحزب هي التي تقدمت بالطلب، واقترحت إلغاء مادة بالدستور تنص على أن الرئيس ونائبه "لا يشغلان منصبيهما لأكثر من ولايتين متتاليتين"، تستمر كل منهما 5 سنوات.

ولم يخض التقرير في تفاصيل.

ويتولى شينبينغ، وهو رئيس الحزب في الوقت نفسه، رئاسة الصين منذ 2013، وفي حال لم يجر تغيير الدستور الحالي، سيضطر إلى مغادرة السلطة في 2023.