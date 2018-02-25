أبو ظبي - سكاي نيوز عربية شهد ريف دمشق، الأحد، اشتباكات بين قوات الحكومة السورية والميليشيات الموالية لها ضد مسلحين من المعارضة المتواجدة في آخر معقل كبير يقع بالقرب من العاصمة دمشق.