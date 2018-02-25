وقال النائب الإصلاحي محمود صادقي، في تغريدة له، السبت، إن "ما يجري في الغوطة الشرقية يشبه المجازر التي ترتكب بحق الروهينغا في ميانمار".

وانتقد عدم تغطية وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية لما يحدث هناك.

يذكر أن الغوطة الشرقية هي آخر معاقل المعارضة المسلحة قرب العاصمة دمشق، وتتعرض لقصف القوات الحكومية والعناصر الموالية لها منذ 7 أيام.