أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أظهر مقطع فيديو حجم الدمار الناتج عن الفيضانات التي ضربت مدينة برانتفورد جنوب غربي مقاطعة أونتاريو في كندا، وباتت قطع الثلج تطفو على طول نهر غراند مع وصول مستويات المياه إلى مستويات غير مسبوقة.
واستمرت الفيضانات على طول نهر غراند في أونتاريو بكندا، مع مستويات مياه تقترب من رقم قياسي منذ عام 2013، فيما قتل طفل (3 سنوات) بينما كان يحاول الفرار من سيارة مغمورة جزئيا.
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الكندية، حالة الطوارئ بمدينة برانتفورد، وأصدرت أوامر إخلاء لآلاف السكان.
وقال عمدة المدينة مريس فريل: "إن 2200 منزل صدرت لهم أوامر إخلاء كما تم إجلاء 4900 شخص، ولن يتم السماح للسكان بالعودة إلى منازلهم حتى تستقر الأوضاع في المدينة".
وأوضح أن ارتفاع المياه وصل إلى حافة الجسر، الذي يساعد المارة على عبور النهر، ودعا السكان إلى اتخاذ أعلى درجات الحذر وطالبهم بجعل أطفالهم بعيداً عن مجرى المياه.