واستمرت الفيضانات على طول نهر غراند في أونتاريو بكندا، مع مستويات مياه تقترب من رقم قياسي منذ عام 2013، فيما قتل طفل (3 سنوات) بينما كان يحاول الفرار من سيارة مغمورة جزئيا.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الكندية، حالة الطوارئ بمدينة برانتفورد، وأصدرت أوامر إخلاء لآلاف السكان.

وقال عمدة المدينة مريس فريل: "إن 2200 منزل صدرت لهم أوامر إخلاء كما تم إجلاء 4900 شخص، ولن يتم السماح للسكان بالعودة إلى منازلهم حتى تستقر الأوضاع في المدينة".

وأوضح أن ارتفاع المياه وصل إلى حافة الجسر، الذي يساعد المارة على عبور النهر، ودعا السكان إلى اتخاذ أعلى درجات الحذر وطالبهم بجعل أطفالهم بعيداً عن مجرى المياه.