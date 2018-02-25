وأثار قرار كوريا الشمالية إيفاد رئيس مخابراتها العسكرية السابق على رأس الوفد غضب أسر 46 بحارا قتلوا في الهجوم، وهدد مناخ التقارب الذي تسعى سول لتهيئته في الأولمبياد الذي تصفه بأنه "دورة ألعاب السلام".

ونظم حوالي 100 من أعضاء البرلمان المحافظين والنشطاء اعتصاما عند جسر تونجيل، متوقعين أن يمر به موكب الوفد بعد عبور الحدود من الشمال إلى الجنوب صباح اليوم، إلا أن الموكب سار في طريق مختلف.

تحويل مسار الموكب أغضب منظمي الاحتجاج فوجهوا انتقاداتهم للرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن الذي يستضيف الوفد الشمالي.

واتهم حزب "حرية كوريا" المعارض حكومة مون "بإساءة استغلال السلطة وارتكاب عمل من أعمال الخيانة".

وتنفي كوريا الشمالية أنها كانت وراء غرق السفينة الجنوبية.