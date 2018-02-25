وذكرت "سكاي نيوز"، الأحد، أن الغاية من هذه الحواجز حماية المشجعين من أي هجمات إرهابية بواسطة السيارات.

وشهدت بريطانيا العام الماضي سلسلة هجمات دهس إرهابية.

ويستعمل ناديان حاليا الحواجز المعدنية، هما بيرلني ومانشستر يونايتد، واعتبر خبراء هذه الخطوة "قفزة إلى الأمام".

وجاء نشر هذه الحواجز التي صممتها شركة بريطانية، بعد أن طالبت الحكومة قطاع الأمن بابتكار حواجز يسهل وضعها وإزالتها بسرعة.

حواجز تختفي خلال نصف ساعة

وجال مراسل "سكاي نيوز" بملعب فريق بيرلني في المدينة التي تحمل الاسم ذاته شمالي إنجلترا، حيث شاهدا فريقا من العمال يزيل حاجزا أمام المدخل الرئيسي للنادي خلال نحو نصف ساعة.

ويربط العمال الحواجز ببعضها البعض قبل أن توضع بعرض الطريق، وصممت بحيث يسهل على المشاة دخول الملعب، وتصعب في الوقت ذاته مهمة أي شخص يحاول تنفيذ هجوم بواسطة سيارة.

وقال النادي إن جمهوره لم يبد أي تذمر من الحواجز الجديدة، بل تعامل بإيجابية مع الأمر.

وتحدث مراسل "سكاي نيوز" إلى عدد من الشركات الأمنية في بريطانيا التي أكدت ازدياد الطلب على خدماتها ومنتجاتها، بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة التي استخدمت فيها السيارات.

يذكر أن 4 أشخاص قتلوا في هجوم نفذ بواسطة سيارة قرب البرلمان البريطاني في مارس 2017، وفي يونيو من العام نفسه قتل 8 أشخاص بعد هجوم بدأ بواسطة شاحنة في منطقة لندن بريدج.

وهاجم بريطاني بسيار ة مستأجرة حشدا من المصلين كانوا يؤدون صلاة التراويح في مسجد غربي لندن في رمضان 2017، مما أدى إلى مقتل شخص و15 آخرين.