وهذا الفوز يعد الأول لوريورز في 3 مباريات أمام ثاندر خلال منافسات الموسم الجاري.

وحاول ثاندر أن يصبح أول فريق يفوز على وريورز، تحت قيادة المدرب ستيف كير، في 3 مباريات متتالية في نفس الموسم.

وسجله نجم وريورز، كيفن دورانت، الرصيد الأعلى من النقاط (28)، وأضاف ستيفن كوري 21 نقطة ليحقق حامل اللقب الانتصار بعدما أخفق خلال المواجهة الماضية في الخامس من فبراير الجاري في التقدم بأي مرة، وخسر 125-105.

وتقدم أوكلاهوما سيتي في بداية الربع الثالث بعد رمية ثلاثية من كارميلو أنطوني، وعزز الفريق الزائر تقدمه 59-56 قبل 7 دقائق و52 ثانية على نهاية الربع.

لكن وريورز انتفض وسجل 14 نقطة متتالية، مستفيدا من رميتين ثلاثيتين من دورانت، ليتقدم حامل اللقب 84-66 ويفرض سيطرته على اللقاء ويحقق الانتصار.