ويثير التصعيد الجديد شكوكا بشأن صمود وقف لإطلاق النار المستمر منذ 15 عاما بين القوتين النوويتين في المنطقة، إذ ارتفعت حدّة التوتر هذا الشهر بين الهند وباكستان عقب هجوم على معسكر للجيش الهندي في كشمير، نجم عنه مقتل ستة جنود.

وبحسب مصدر في الشرطة الهندية، فإن القوات ردت بنيران المدفعية، ليشكل ذلك سابقةً من نوعها، إذ استخدمت للمرة الأولى الأسلحة الثقيلة منذ وقف إطلاق النار في عام 2003.

جدير بالذكر إلى أنه لم يصدر عن باكستان أي تعليق حول الحادثة وأسبابها حتى الآن.