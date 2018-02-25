وأكدت مصادر أن الميليشيات نقلت مساء السبت المفرج عنهم إلى الجبهات بعد أن زودتهم بالسلاح.

ولجأت المليشيات الحوثية إلى إطلاق سراح سجناء متهمين بقضايا جنائية، بعد أن تكبدت خسائر بشرية فادحة على جبهات الساحل الغربي، وتعمل على تغطية النقص الحاد في مقاتليها.

قتلى حوثيون غربي اليمن

من جهة أخرى، أفادت مصادر عسكرية يمنية، الأحد، بمقتل 14 من ميليشيات الحوثي الإيرانية في مواجهات مع المقاومة اليمنية المدعومة من القوات الإماراتية المشاركة ضمن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في جبهة الساحل الغربي.

وأكدت المصادر أن المواجهات تركزت في شمال حيس والهاملي.

وكانت المقاومة قد صدت محاولة تسلل في منطقة القطابا في الطريق الرابط بين الخوخة والتحيتا.

وفي السياق، تجددت الاشتباكات بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي الإيرانية شرقي مدينة تعز، بعد أيام من توقفها.

وجاء تجدد المواجهات إثر هجمات لقوات الشرعية، تسعى من خلالها لاستعادة تلال جبلية تتمركز فيها الميليشيات وتستخدمها في قصف المدينة.

ووفقا لبيان قوات الشرعية، فإن المواجهات خلال الساعات الماضية أسفرت عن مقتل 20 من ميليشيات الحوثي وإصابة آخرين.