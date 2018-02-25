وكانت تقارير إخبارية روسية أشارت في وقت سابق إلى أن موسكو نقلت بالفعل مقاتلات من طراز "سي 57" إلى قاعدة حميميم الجوية في غربي سوريا، لكن الحكومة الروسية لم تعلق على هذه التقارير.

وأفاد موقع "thedrive" المتخصص بأخبار الطائرات، الأحد، بأن تحليله الأولي أكد، على الأقل، نشر مقاتلتين من طراز "سو-57" في القاعدة ذاتها.

وأشار إلى أن الصور الجوية التقطت في 23 من فبراير الجاري، وتظهر الطائرتين رابضتين بالمطار العسكري.

وإسرائيل، من جانبها، قالت إنها التقطت عبر أقمارها الصناعية صورا تؤكد نشر هذه المقاتلات في سوريا.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مساء السبت أن خطوة موسكو تأتي فيما يبدو لتعزيز حضورها الجوي في سوريا.

وتعتبر "سي 57" المنافس الروسي لطائرات الجيل الخامس الأميركية من طراز إف 22 وإف 35 التي تمتلك إسرائيل عددا منها.

وكان وزير الدفاع الروسي قال إن المقاتلات "سي 57"، نفذت أول طلعاتها الجوية، مشيرا إلى أن التجارب القتالية في المرحلة المقبلة كما هو مقرر، دون تحديد موعد بعينه.

وتحدث جنرال روسي، الخميس، عن أن بلاده اختبرت 200 نوع جديد من الأسلحة في سوريا، ولم يشر الجنرال إلى ماهية الأسلحة، ولا إلى وقت اختبارها في سوريا.