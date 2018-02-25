ووقع الهجوم وسط محافظة كركوك التي استعادتها بغداد من إقليم كردستان العراق خلال الخريف الماضي.

وقالت مصادر محلية أن حراس المقر أصابوا المهاجم بالقرب من الكتل الخرسانية المحيطة، فلجأ إلى تفجير نفسه، وهو يلتقط أنفاسه الأخيرة.

وقال مصدر في الشرطة لـ"السومرية نيوز" إن "انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه صباح اليوم قرب أحد مقرات الحشد الشعبي في شارع المحافظة، وسط كركوك، مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون معرفة حجم الخسائر البشرية".

يذكر أن المقر المستهدف كان يعود في السابق لحزب الشعب التركماني، قبل أن تستولي عليه ميليشيات الحشد الشعبي في 16 أكتوبر الماضي، عقب سيطرتها والجيش العراقي على المحافظة.