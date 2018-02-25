وسجل صلاح هدف ليفربول الثاني بمرمى وست هام يونايتد، في الجولة الـ28 للدوري الإنجليزي، وهو هدفه رقم 20 بالقدم اليسرى هذا الموسم، ما يجعله أكثر لاعب يسجل بيسراه في موسم واحد في تاريخ البريميرليغ، حسب صفحة ليفربول الرسمية على فيسبوك.

وفي مباراة السبت التي انتهت بفوز الريدز 4-1، أحرز صلاح هدفه رقم 31 بجميع المسابقات هذا الموسم.

وعادل النجم المصري إنجاز لويس سواريز مهاجم برشلونة الحالي والريدز السابق في موسم 2013-2014 بعد تسجيل هذا الهدف.

وأصبح صلاح اللاعب الأكثر مشاركة بأهداف فريقه خلال الموسم الحالي من البريمييرليغ بعد أن صنع 8 أهداف وسجل 23 هدفا.

وبهذا يتقاسم صلاح صدارة هدافي الدوري مع المهاجم الإنجليزي لنادي توتنهام هوتسبرز، مع مباراة أقل للأخير.

ومدد ليفربول سجله الخالي من الهزيمة على ملعبه إلى 16 مباراة، وتقدم إلى المركز الثاني.