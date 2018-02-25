ومنحت الحكومة الإسرائيلية مهلة حتى الأول من أبريل لمخالفي قانون الإقامة لكي يغادروا البلاد إلى مقصد أفريقي لم يتم تحديده مقابل 3500 دولار وتذكرة طائرة لكل منهم، وإلا يتم اعتقالهم إلى أجل غير معلوم.



ويقول المهاجرون الأفارقة وجميعهم تقريبا فارون من الحكم الدكتاتوري في إريتريا والحرب والعنف في جنوب السودان، إنهم يحملون تقديرا كبيرا لإسرائيل، يشوبه خوف من عملية الطرد التي تلوح في الأفق.



وتعتبر إسرائيل أن غالبية نحو 40 ألف مهاجر هم من الباحثين عن عمل، وتسميهم مهاجرين اقتصاديين، وتقول إنها ليست ملزمة قانونا بمنحهم ملجأ.



ووصف منتقدون خطة الحكومة بأنها غير أخلاقية ووصمة في جبين إسرائيل باعتبارها ملاذا للمهاجرين اليهود.



وقال المنظمون إن نحو 15 ألفا تجمهروا احتجاجا في جنوب تل أبيب يوم السبت.