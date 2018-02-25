وقال المفتش فابريسيو أوليفييرا المسؤول في إدارة الشرطة في ريو دي جانيرو، إنه تم توقيف فردريك باربايري صباح السبت في منزله بولاية فلوريدا.



وأضاف أوليفييرا أنه لا يعلم تحديدا موقع منزل باربايري، موضحا أن السلطات الأميركية سوف تكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن توقيفه الأسبوع المقبل.



كما ذكر أن الشرطة البرازيلية ضبطت 60 بندقية من طرازات "إيه - كيه 47" و"إيه آر- 10" و"جي 3" كان باربايري أرسلها إلى مطار دولي في ريو في مايو العام الماضي لدعم مهربي مخدرات يعملون في الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو.



ولفت كذلك إلى أنه تم إحباط عملية لتهريب أسلحة مع توقيف باربايري.



وفي السياق، قالت وزارة العدل البرازيلية في بيان مقتضب السبت إنها طلبت ترحيل باربايري.