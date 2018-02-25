وحسب وكالة الأنباء السعودية، أعلن ذلك المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي الغامدي عبر حسابه في "تويتر"أن تعليق الدراسة جاء بناء على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول الطقس ليوم الأحد والآثار المترتبة عليها وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات.



وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس استمرار هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح سطحية نشطة قد تصل سرعتها إلى أكثر من 45 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية.



كما يتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.