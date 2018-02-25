وأضاف المرصد ومقره بريطانيا واثنان من سكان ضواحي محاصرة قرب دمشق، أن الطائرات قصفت بلدة الشيفونية في الجيب الخاضع للمعارضة المسلحة.



إلى ذلك، أكدت قال المتحدث باسم فيلق الرحمن التابع للجيش الحر وائل علوان، الالتزام الكامل والجاد بوقف إطلاق نار شامل، وتسهيل إدخال كافة المساعدات الأممية إلى الغوطة الشرقية استجابة لقرار مجلس الأمن رقم 2401 مع حقنا المشروع في الدفاع عن النفس ورد أي اعتداء.



وطالب علوان، جميع الدول المؤثرة الضغط على الجانب الروسي لتنفيذ كامل بنود اتفاق 16-08-2017.