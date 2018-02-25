وتقدم الفيحاء مرتين بواسطة الأرجنتيني جوناثان غوميز (21) والكولومبي دانيلو اسبريا (100)، وعادل الأهلي عن طريق صالح العمري (85) وعبد الفتاح عسيري (109).



ويلتقي الأهلي في دور الأربعة مع الفائز من مباراة القادسية والفيصلي.



وسيطر الفيحاء على معظم مجريات الشوط الأول، وأضاع هدفا محققا عندما ارتطمت كرة اسبريا بالعارضة قبل أن تعود لليوناني الكسندروس تزيوليس الذي صوبها قوية فوق العارضة (13).



ومن هجمة منسقة، نجح الفيحاء في افتتاح التسجيل إثر كرة انطلق بها اسبريا على الطرف الأيمن ولعبها عرضية لزميله الأرجنتيني غوميز الذي صوبها قوية على يمين باسم العطا الله (21).



وبعد انطلاق الشوط الثاني، تهيأت فرصة للأهلي لمعادلة النتيجة، لكن كرة عسيري القوية علت العارضة بقليل (47)، ثم تدخل دفاع الفيحاء في الوقت المناسب لإبعاد كرة اليوناني يوانيس فيتفاتزيديس إلى ركنية (74).



وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة، تمكن الأهلي من تعديل النتيجة إثر كرة عرضية لعبها صالح العمري على يسار عبد الرحمن دغريري (85).



وكاد الفيحاء يتقدم مجددا لكن عقيل بلغيث حول كرة التشيلي روني فرنانديز إلى ركنية (87).



وفي الوقت الإضافي، استطاع الفيحاء من إضافة هدفه الثاني إثر كرة ارتدت من الحارس باسم العطا الله ولعبها اسبريا مباشرة داخل المرمى (100).



وكان الفيحاء قريبا من تعزيز تقدمه وحسم النتيجة لولا براعة العطا الله الذي تصدى لكرة نواف الصبحي (107).



وقاد الأهلي هجمة منسقة أنهاها بهدف التعادل الثاني إثر كرة صوبها عبد الفتاح عسيري على يسار عبد الرحمن دغريري (109).



وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لمدافع الأهلي عقيل بلغيث بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية (112).



ولحق الأهلي بالباطن الذي أقصى النصر (1-صفر)، والاتحاد الذي تغلب على الشباب 3-1.