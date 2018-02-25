على استاد القاهرة الدولي، حقق الأهلي فوزه الثالث عشر تواليا بواسطة أحمد حمودى (10) والنيجيري جونيور أجايي (77)، فيما سجل خالد قمر (13 من ركلة جزاء) هدف الإنتاج.



ورفع الأهلي رصيده إلى 69 نقطة وابتعد بالصدارة بفارق 21 نقطة عن أقرب ملاحقيه الزمالك (48 نقطة)، في حين توقف رصيد الإنتاج الحربى عند 36 نقطة في المركز السادس.



وبدأ الأهلي المباراة كالعادة بهجوم ضاغط وسيطرة على منطقة المناورات فسجل هدفا مبكرا من كرة بينيه أرسلها حسام عاشور خلف مدافعى الإنتاج وصلت إلى حمودي الذي وضعها من فوق عامر عامر في مرماه (10).



وبعد دقيقة واحدة، احتسب حكم المباراة محمد فاروق ركلة جزاء لصالح الإنتاج الحربى بداعي لمس أيمن اشرف الكرة داخل المنطقة انبرى لها خالد قمر وسددها على يسار محمد الشناوى مدركا التعادل (13).



واستمر الوضع على ما هو عليه مع بداية الشوط الثاني، وتصدت عارضة الإنتاج لتسديدة وليد سليمان (48) تتالت بعدها الفرص وأخطرها في الدقيقة 58 من عرضية التونسي علي معلول سددها المغربي وليد أزارو باتجاه المرمى وأكملها أجايي فوق العارضة بغرابة.



وتألق عامر عامر في التصدي لانفراد وليد ازارو (65)، وعوض أجايي وترجم تفوق فريقه إلى هدف الفوز بعد تسديدة قوية من عمرو السولية ارتدت الكرة من يد عامر عامر إلى النيجيري فوضعها في المرمى (77).



وعلى ملعبه في الإسماعيلية، قلب فريق "الدروايش" تخلفه بهدفين نظيفين للتونسي سيف الدين الجزيري (43) ومحمد جابر (75 من ركلة جزاء) إلى تعادل عن طريق البديل كريم بامبو (79 و90).



وكان الإسماعيلي خسر في المرحلة السابقة أمام إنبي صفر-2 بعد تعادله سلبا مع الداخلية ليتراجع إلى المركز الثالث برصيد 47 نقطة، لكنه يملك مباراة مؤجلة ستعيده إلى المركز الثاني في حال فوزه على المصري الرابع، فيما صار رصيد طنطا 24 نقطة في المركز السادس عشر.



وحقق الأسيوطي فوزه كبيرا على ضيفه الداخلية بأربعة أهداف للإثيوبي بنسون شيلونغو (12) ومحمد رزق (30 من ركلة جزاء) وعمر فتحى (55) وعمرو كمال عبد الواحد (87) مقابل هدفين لمصطفى رجب (48) وعبد الرحمن السويسي (76).



ورفع الأسيوطي رصيده إلى 32 نقطة احتل بها المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 30 بالمركز الثاني عشر.



وتعادل سموحة مع مضيفه الرجاء سلبا ليصبح رصيد الأول إلى 18 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، وباتت فرص بقائه في المسابقة الموسم المقبل صعبة، بينما استقر سموحة في المركز الخامس برصيد 39 نقطة.

