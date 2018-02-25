وحصل المخرج الأميركي ويس أندرسون على جائزة أفضل مخرج عن فيلم الرسوم المتحركة "آيل أوف دوغز" الذي يحكي قصة مدينة يابانية تُرحل كلابها إلى مكب نفايات في إحدى الجزر خلال تفش لمرض إنفلونزا الكلاب.

وحصل أنتوني باجون على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "لابيير" أو "ذا براير" للمخرج سيدراك خان، فيما حصلت أنا بران على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "لا هيدراس" أو "ذا أيرس" للمخرج مارسيلو مارتينيسي.

ومنحت هذه الجوائز لجنة تحكيم مؤلفة من 6 أشخاص برئاسة المخرج الألماني توم تيكوير، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وعُرض في المهرجان الذي بدأ في 15 فبراير، نحو 400 فيلم تنافس 19 منها على جائزة الدب الذهبي.