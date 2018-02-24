وجاء اسم بلوكينغ من مصطلحي "الركض" (jogging) و"التقاط" باللغة السويدية (plocka upp)، وفق ما ذكر موقع "واشنطن بوست".

وانتشرت هذه "الرياضة" بشكل كبير في السويد قبل أن تجد رواجا في مختلف أنحاء العالم، خاصة بعد أن صنفتها العديد من التطبيقات المختصة بالرياضة وحساب نسب حرق السعرات الحرارية، كـ "رياضة فعلية".

وأوضح تطبيق "Lifesum" أن البلوغينغ تحرق 288 سعرة حرارية في 30 دقيقة، فيما يحرق الركض العادي 235 سعرا حراريا، خاصة وأنه يتعين على الشخص اتخاذ وضعية القرفصاء أحيانا والتغيير من وضع الجسم لالتقاط القمامة.