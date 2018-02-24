وسيطرت سفيتولينا، المصنفة الرابعة على العالم، التي فازت بمباراتيها السابقتين أمام كاساتكينا، على المراحل الأولى من اللقاء، ومضت قدما لتنتزع كسرا للإرسال في الشوط الخامس.

وأنقذت كاساتكينا، المصنفة 24 على العالم، ثلاث نقاط لحسم المجموعة، لكن عرضها لم يتسم بالاتساق على صعيد الضربات الأرضية، لتحسم سفيتولينا المجموعة الأولى في الشوط العاشر.

واستغلت اللاعبة الأوكرانية، البالغة من العمر 23 عاما، الزخم، وقدمت عرضا رائعا في المجموعة الثانية، وكسرت إرسال منافستها ثلاث مرات أخرى إضافة لتسديدها 18 ضربة ناجحة لتنتزع الفوز بعد مرور ساعة واحدة و10 دقائق.

ووضع الانتصار سفيتولينا ضمن نفس الفئة مع البلجيكية جوستين هينان والأميركية فينوس وليامز، كثالث لاعبة تفوز بلقبين متتاليين في دبي.

في المقابل، بدت تلك مباراة للنسيان بالنسبة كاساتكينا، البالغة من العمر 20 عاما، التي ارتكبتها 34 خطأ سهلا لكن انتصارها على غاربين موجوروزا المصنفة الثالثة وجوهانا كونتا خلال البطولة عكس تقدما كبيرا لها في موسم بطولات لاعبات التنس المحترفات.