ووسع بايرن، الذي فشل في التسجيل على أرضه في الدوري للمرة الأولى منذ مايو 2015، الفارق في الصدارة إلى 20 نقطة بعد 24 مباراة، لكن بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني يمكنه تقليص الفارق لو فاز على ضيفه أوغسبورغ يوم الاثنين.

وخسر إينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الثالث 1-صفر أمام شتوتغارت بهدف إيريك تومي في الدقيقة 13، ليتوقف رصيده عند 39 نقطة، متقدما بنقطة واحدة عن باير ليفركوزن الذي يستضيف شالكه يوم الأحد، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتعادل هيرتا 2-2 مع بايرن في أكتوبر الماضي في برلين، وهي آخر مباراة للمدرب السابق كارلو أنشيلوتي ليتولى يوبهاينكس المسؤولية بدلا منه، وهو ما جلب الاستقرار للفريق.

واستحوذ حامل اللقب على الكرة لكنه أحبط بفضل الدفاع الجيد من هيرتا الذي أنقذ حارسه رون يارشتاين، العديد من الفرص من روبرت ليفاندوفسكي وركلة حرة من إرين روبن في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ومع لعب رازن بال شبورت لايبزيغ، الأحد، تقدم بروسيا مونشنغلادباخ إلى المركز السابع برصيد 34 نقطة بفوزه 1-صفر على هانوفر، فيما تعادل هوفنهايم 1-1 مع ضيفه فرايبورغ.